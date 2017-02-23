 وزيرا الدفاع والسياحة الماليزيين يصفان كوريا الشمالية بأنها مارقه وان السفير غير مؤدب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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وزيرا الدفاع والسياحة الماليزيين يصفان كوريا الشمالية بأنها مارقه وان السفير غير مؤدب

وزيرا الدفاع والسياحة الماليزيين يصفان كوريا الشمالية بأنها مارقه وان السفير غير مؤدب
المناطق_ كوالالمبور

اتهم  وزير الدفاع هشــام الدين حســين ســفير كورياالشــمالية لدى ماليزيا / كانغ تشــول بأنه شخص غير مؤدب فى تصريحاته حول قضية اغتيال كيم جونغ نام الاخ غير شقيق للزعيم الكورى الشمالى .
واســـتطرد هشــام الدين يقول فى مؤتمر صحفى اليوم ان الســـفير كانغ تشول قد تخطى الواجبات التى منحت له كســفير مشـــيرا الى انه قد تخطى الحدود الديبلوماسية كما انه غير مؤدب فى تصريحاته الصحافية حول هذه القضية .

واســتدرك هشــام فى تصريحه بانه كوزير سابق للداخلية فانه واثق من ان التحقيقات التى تقوم بها الشرطة الماليزية فيما يتعلق بهذه القضية تجرى بشـــكل جيد .
جاء ذلك ردا لادعاءات الســفير كانغ تشــول مؤخرا بان ماليزيا متواطئة مع القوى الاجنبية فى التحقيقات حول هذه القضية .

من ناخية أخرى حث وزير السياحة والثقافة الماليزي محمد نظري عبدالعزيز الماليزيين بعدم زيارة كوريا الشمالية لأسباب أمنية، ووصف الوزير الماليزي كوريا الشمالية بالدولة “المارقة” التي لا يمكن التنبؤ والإعتماد عليها، لذلك لا أشجع المواطنين الماليزين على زيارتها.

وأكد عبدالعزيز  أنه لا يمكن توقع تصرفاتهم ولا التنبؤ بها، كما أكد على حديث سابق لوزير الخارجية حنيفة أمان بأن كوريا الشمالية ترزخ تحت وهم التعاون الدولي مع قوات أجنبية في إغتيال الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الـ13 من شهر فبراير الجاري.

وأردف أن مطالبة السلطات الكورية باستعادة جثة المواطن الكوري، واتهام ماليزيا بالتسبب بوفاته أمر غير منطقي، لذلك أود أن أقول لهم “أننا لسنا في كوريا الشمالية الدولة “المارقة”، بل في ماليزيا، ولدينا قوانين خاصة بنا”.

وأشار في تعليق على الدعوات بإلغاء تأشيرات السياحة المجانية للمواطنين الكوريين الشماليين، أنها ليست خطوة ضرورية، ولا حاجة لها

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