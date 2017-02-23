 ذوو “الزهراني” يناشدون المسؤولين بنقله من الباحة إلى مستشفى متخصص لعلاجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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ذوو “الزهراني” يناشدون المسؤولين بنقله من الباحة إلى مستشفى متخصص لعلاجه

ذوو “الزهراني” يناشدون المسؤولين بنقله من الباحة إلى مستشفى متخصص لعلاجه
المناطق_علي العويفي
ناشد ذوو المريض عبدالله بن  أحمد عبدالله الزهراني البالغ من العمر 52 عاماً  معالي وزير الصحة والمسؤولين بالشؤون الصحية لنقله من مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة بعد أن تعذَّر علاجه بسبب عدم وجود استشاري مخ وأعصاب إلى أي مستشفى بالمملكة قبل تدهور حالته الصحية.
والمريض الزهراني أحد منسوبي وزارة الصحة ويعمل بالشؤون الصحية بمنطقة الباحة ومقر عمله بمحافظة قلوة وأصيب في حادث مروري ونقل لمستشفى الملك فهد بالباحة قبل أسبوعين وقرر الأطباء حاجته إلى  عملية قسطرة في شرايين المخ وبصورة عاجلة إلا أن عدم وجود الاستشاري المتخصص  بمنطقة الباحة لم يتم تنفيذ العملية وحالته الصحية تسوء بسبب هذا التأخر إضافة إلى عدم قبوله بمستشفى متخصص و”المناطق” تحتفظ بالتقارير الطبية.
 ذووه عبدالله الزهراني يناشدون ولاة الأمر والمسؤولين في وزارة الصحة نقله لمستشفى يوجد به استشاري مخ وأعصاب لعلاجه فظروفهم المادية لا تتحمل نقله وعلاجه بالمستشفيات الخاصة والأهلية.
ومتفائلين خيراً بأن يسهل الله لهم الموافقة ونقله وإنقاذه في أحد المستشفيات المتخصصة قبل تدهور الحالة الصحية.

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