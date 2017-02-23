 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية
واس - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا غير المقيم في الصومال محمد عبدالغني خياط.
كما حضرها من الجانب الصومالي، معالي وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار عبدالسلام هدلية عمر، ومعالي مستشار الرئيس فهد ياسين طاهر، ومعالي مستشار فخامة الرئيس ثابت عبدي محمد، ومعالي مستشار فخامة الرئيس عبدالرزاق احمد، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي.

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