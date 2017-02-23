المعارضة السورية تسيطر بالكامل على مدينة الباب معقل داعش

المناطق - أ ف ب

أعلنت ثلاث مجموعات مقاتلة مدعومة من تركيا، الخميس، سيطرتها على مدينة الباب بالكامل من داعش، في شمال سوريا بعد أسابيع من المعارك.

وقال قائد مجموعة السلطان مراد أحمد عثمان “بعد ساعات من المعارك، تم الإعلان عن تحرير مدينة الباب بالكامل، وحالياً يتم تمشيط الأحياء السكنية من الألغام”.

وأكد فصيلان معارضان آخران السيطرة على المدينة.

وفي أنقرة قالت صحيفة الصباح التركية، إن “القوات التركية والجيش السوري الحر أحكما سيطرتهما على مركز مدينة الباب الخميس، ضمن عملية درع الفرات ضد تنظيم داعش الإرهابي في المدينة”.