 استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب

استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب
واس - ظهران الجنوب

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من أمس الأربعاء ، باشر الدفاع المدني بلاغا عن تعرض أحد الأحياء السكنية في محافظة ظهران الجنوب لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.
وبين أنه نتج عن شظايا المقذوفات استشهاد العريف مبارك بن صالح القحطاني ، أحد منسوبي شرطة محافظة ظهران الجنوب المكلف بحراسة مبنى المحكمة العامة, وإصابة عامل هندي الجنسية بإصابات، نقل على إثرها إلى مستشفى ظهران الجنوب، بالإضافة إلى تعرض عدد من السيارات لأضرار مختلفة ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت الموقع لاتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات.

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