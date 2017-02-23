رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ، بمقر إقامته بالرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا غير المقيم في الصومال محمد عبدالغني خياط.