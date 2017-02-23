 رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب المعارضة السورية تسيطر بالكامل على مدينة الباب معقل داعش ميليشيا الحوثي تنتهك 578 مسجداً وتختطف 150 إماما التحلية تضيف 108 آلاف م3 من المياه لشمال وشرق المملكة ذوو “الزهراني” يناشدون المسؤولين بنقله من الباحة إلى مستشفى متخصص لعلاجه خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ورشة عمل للمواكبة الاعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 وزيرا الدفاع والسياحة الماليزيين يصفان كوريا الشمالية بأنها مارقه وان السفير غير مؤدب أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام أمير عسير يستقبل أعضاء كنوز المملكة 2 أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة

رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية
واس - الرياض

استقبل فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ، بمقر إقامته بالرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبال مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا غير المقيم في الصومال محمد عبدالغني خياط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>