بالفيديو .. التحالف: العديد من الادعاءات حول حوادث باليمن غير دقيقة

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث اليوم بيانا بشأن الإدعاء بقصف المستشفى الألماني، وقصف سجن عبس ، وقصف الشارع الرئيسي التجاري بصعدة، وقصف مخيم الزرق للنازحين ، فيما يلي نصه :

فيما يتعلق بما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم ( 2140) بتاريخ 22 / 01 / 2016م، حيال تعرض المستشفى الألماني في حرض بمحافظة حجة لأضرار عارضة نتيجة قصف جوي لهدف قريب من المستشفى بتاريخ 7 / 7 / 2015م، نتج عنه تضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى.

فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث ، بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء ،وتبين أن قوات التحالف الجوية تعاملت مع هدف يبعد عن المستشفى محل الادعاء مسافة 17 كم، وهو عبارة عن مستودع أسلحة في مزرعة تبعد عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مسافة 500 متر ، مما يجعل هذا الهدف هدفاً عسكرياً مشروع الاستهداف ، لما يحقق استهدافه من ميزة عسكرية.

عليه توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث ، إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة بتاريخ الادعاء ومتوافقه مع أحكام القانون الدولي الإنساني .

وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية ( أكتوبر 2015 ) عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف ( الشارع الرئيسي التجاري ) في مدينة ( صعدة ) بمحافظة ( صعدة ) عند الساعة ( 10:30) بتاريخ 2 / 5 / 2015م، نتج عنه تضرر بالمحلات التجارية في الشارع ، ومقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين .

فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء وتبين أنه في ذات تاريخ الادعاء قامت قوات التحالف الجوية وإستنادا إلى معلومات استخباراتية ، باستهداف مبنى عبارة عن ( مستودع ومصنع للأسلحة ) يقع على الشارع التجاري لمدينة ( صعدة ) ويتبع لميليشيا الحوثي المسلحة ، باستخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة ، وعن طريق الخطأ ( التقني بالطائرة ) سقطت القنبلة على بعد 60 متراً دون موقع الهدف المرصود مما أدى إلى تضرر المبنى المجاور .

وفي ضوء ما سبق تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الحادث حصل بسبب خلل تقني بحت في الطائرة ، وعليه يرى الفريق أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الأضرار التي نتجت بسبب الخلل التقني الخارج عن الإدارة وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين .

وفيما يتعلق بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 7 / 9 / 2015م، والذي ورد فيه قيام قوات التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المزرق للنازحين بتاريخ 30 / 3 / 2015م، في حرض بمحافظة حجة ، نتج عنه مقتل 19 مدنياً وإصابة 35 شخصاً .

فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء ، وتبين أنه بتاريخ الادعاء قامت قوات التحالف بقصف موقع عبارة عن ( تجمع ونقطة مراقبة ) تتبع ميليشيا الحوثي المسلحة ، ويبعد عن الحدود ( السعودية / اليمنية ) مسافة 15 كم ، ويقع على قمة جبل حيدان المطل على مدينة الخوبة السعودية، وأن الموقع المستهدف يبعد عن مخيم المزرق للنازحين مسافة 25 كم ولم يكن هناك أي استهداف لمخيم المزرق للنازحين .

كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم استهداف قوات التحالف لمخيم المزرق للنازحين ، مما يعني سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري الذي يبعد حوالي 35 كم عن موقع المخيم المذكور ، وتوافقه مع أحكام القانون الدولي الإنساني .