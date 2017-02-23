 مؤتمر وزاري عربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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مؤتمر وزاري عربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية

مؤتمر وزاري عربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية
واس - القاهرة

تعقد جامعة الدول العربية مؤتمراً وزاريًا عربيًا حول “الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات” تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وبمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب.
وأفاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي في تصريح للصحفيين اليوم أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور حول الإرهاب وأثره على التنمية الاجتماعية والحفاظ على النسيج المجتمعي، والعلوم الاجتماعية والخطاب الديني في مواجهة الإرهاب، ودعم الشباب والأسرة لمواجهة الفكر المتطرف، والمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك رئيس للقضاء على الإرهاب.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى تنامي آفة الإرهاب وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المجتمعات خاصة على الصعيد الاجتماعي وكيفية معالجته، إضافة إلى مناقشة الجهود الإقليمية والدولية وعلى صعيد الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية والاستراتيجيات في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية ومجالس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وأشار السفير علالي إلى أن المؤتمر سيعرض تجارب عدد من الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، موضحاً أن الهدف هو للوصول إلى تصور شامل حول كيفية القضاء على الإرهاب.
ونوه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إلى أنه سيتم إصدار “إعلان وزاري” في ختام أعمال المؤتمر، وسيتم رفعه للقمة العربية المقبلة في الأردن نهاية مارس المقبل.

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