إعادة توطين أكثر من 5 آلاف لاجئ سوري في المملكة المتحدة

أظهرت بيانات رسمية ان الحكومة البريطانية اعادت توطين أكثر من خمسة آلاف لاجئ سوري في المملكة المتحدة بموجب برنامج إعادة توطين الأشخاص الضعفاء (VPR) منذ شهر أكتوبر من عام 2015.

وأوضح بيان بريطاني ان المملكة المتحدة استقبلت أكثر من 1,200 لاجئ سوري خلال الثلاث أشهر الأخيرة من عام 2016، وان الحكومة البريطانية منحت حالة اللجوء لحوالي 5,454 لاجئ سوري منذ تعهد الحكومة البريطانية بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري بحلول 2020.