فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يشارك في احتفالات سفارة الكويت

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في احتفال سفارة دولة الكويت الشقيقة الذي اقيم مساء الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني 56 ويوم التحرير 26 .

وجاءت مشاركة الفرع بحضور وفد ضم سعادة وكيل الوزارة للرعاية والأسرة الأستاذ “عبدالحكيم الشهراني” ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس “طارق الزهراني” ، ومدير دار التربية الاجتماعية “سعود العصيمي” وعدد من منسوبيها ومجموعة من أبنائها من فئة الأيتام استجابة لدعوة رسمية وجهتها السفارة وحظي أبناء دار التربية باستقبال وترحيب كبيرين ، وقاموا بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي يحتوي على صور تاريخية للكويت وقادتها وابرز معالمها ، وتبادلوا الأحاديث مع الحضور ، والتقطوا الصور التذكارية مع معالي السفير الكويتي الشيخ “ثامر جابر الصباح”.

وقدم المهندس طارق الزهراني مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض شكره لمعالي سفير الكويت الشقيقه الشيخ ثامر الجابر الصباح ولمنسوبي السفارة على لفتتهم الانسانية والاجتماعية بدعوتهم لفئة الايتام ، مشيراً الى ان الوزارة عبر فرعها بالرياض ترحب بمثل هذه المشاركات لما فيها من دعم اجتماعي ونفسي للفئات المشمولة برعاية الوزارة ودمجهم بالمجتمع .

وهنأ الكويتيين عامة حكومة وشعبا بهاتين المناسبتين داعياً الله عز وجل ان يحفظها ويديم عليها نعمتي الامن والامان .