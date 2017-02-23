محافظ الأفلاج يشارك في ورشة عمل ” التطوع حياة ” لفريق بناء التطوعي بلجنة التنمية

شارك سعادة محافظ الأفلاج الأستاذ زيد بن محمد آل حسين الحضور في ورشة عمل ” التطوع حياة ” لفريق بناء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج .

وشارك في ورشة العمل التي أدارها الشيخ فهد الشكرة رئيس مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ معجب الكبيري وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية والجهات التطوعية والخيرية في المحافظة وعدد كبير من محبي العمل التطوعي ، فيما تعددت محاور الورشة التي تطرقت لمجالات التطوع في الأفلاج والفرص والتحديات التي تواجه التطوع واختتمت الورشة بتوصيات مهمة ومنها تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية التطوع كما دشن محافظ الأفلاج حساب فريق بناء التطوعي في تويتر .

هذا وثمّن الحاضرون لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج ممثلة في فريق بناء التطوعي إقامة هذه الورشة وغيرها من المناشط التطوعية مبدين شكرهم للجنة الأفلاج على تبنيها الكثير من الأعمال التطوعية والاجتماعية والتوعوية وتحفيز الشباب على العمل بها