امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة توقيع عقد انشاء ثلاث محطات تحلية جديدة في الوجه وضباء وحقل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله بمناسبة توقيع عقد إنشاء ثلاث محطات تحلية جديدة في محافظات الوجه مرحلة رابعة وضباء مرحلة رابعة وحقل مرحلة ثالثة بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال وقال سموه إن هذه المشروعات التنموية ستكون رافدا مهما في تعزيز الأمن المائي وانطلاقا من حرص ولاة الأمر حفظهم الله لما يحقق للمواطن من رفاهية وعيش كريم ويدعم مشروعات المنطقة معربا سموه عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومقدرا جهود العاملين في المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمنطقة داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.