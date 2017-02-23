 المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة توقيع عقد انشاء ثلاث محطات تحلية جديدة في الوجه وضباء وحقل محافظ الأفلاج يشارك في ورشة عمل ” التطوع حياة ” لفريق بناء التطوعي بلجنة التنمية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يشارك في احتفالات سفارة الكويت إعادة توطين أكثر من 5 آلاف لاجئ سوري في المملكة المتحدة مؤتمر وزاري عربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية بالفيديو .. التحالف: العديد من الادعاءات حول حوادث باليمن غير دقيقة رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب المعارضة السورية تسيطر بالكامل على مدينة الباب معقل داعش ميليشيا الحوثي تنتهك 578 مسجداً وتختطف 150 إماما التحلية تضيف 108 آلاف م3 من المياه لشمال وشرق المملكة

المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات

المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات
المناطق - المدينة المنورة

حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في العمل على رفع مستوى التنسيق والتطوير بين الإدارات وتحقيق التميز في تقديم الخدمة على أكمل وجه وفق عمل متخصص يعتمد على الإمكانيات العالية والمتميزة التي تسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين فقد عقد المركز الإعلامي وإدارة تقنية المعلومات اجتماعا تنسيقيا لعرض مبادرة إطلاق منصة خدمات إلكترونية جديدة تعنى بتقديم خدمة طلب التغطية الإعلامية إلكترونيا .

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالوكالة الأستاذ سعد بن علي الأسمري أن المبادرة تأتي لتحقيق التميز في عرض الخدمات المقدمة في المسجد النبوي ومواكبة التطور في ذلك والعمل على استغلال التقنية المعاصرة في تقديم التواصل السهل مع الإدارات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .

وبين الأسمري  أن الخدمة  تعمل على تحقيق السهولة في الوصول إلى طلب التغطية الإعلامية وتلبية احتياجات إدارات الوكالة لتغطية الحدث و تمكين المركز الإعلامي من الحصول على إحصائية مجملة للمناسبات التي تم تغطيتها بالإضافة إلى تصنيف كل إدارة على حده من خلال عدد النشاطات التي تم القيام بها.

وشكر الأسمري معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على دعمهم في العمل على تحقيق التميز في إبراز الجهود والخدمات المبذولة في المسجد النبوي الشريف .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>