المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات

حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في العمل على رفع مستوى التنسيق والتطوير بين الإدارات وتحقيق التميز في تقديم الخدمة على أكمل وجه وفق عمل متخصص يعتمد على الإمكانيات العالية والمتميزة التي تسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين فقد عقد المركز الإعلامي وإدارة تقنية المعلومات اجتماعا تنسيقيا لعرض مبادرة إطلاق منصة خدمات إلكترونية جديدة تعنى بتقديم خدمة طلب التغطية الإعلامية إلكترونيا .

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالوكالة الأستاذ سعد بن علي الأسمري أن المبادرة تأتي لتحقيق التميز في عرض الخدمات المقدمة في المسجد النبوي ومواكبة التطور في ذلك والعمل على استغلال التقنية المعاصرة في تقديم التواصل السهل مع الإدارات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .

وبين الأسمري أن الخدمة تعمل على تحقيق السهولة في الوصول إلى طلب التغطية الإعلامية وتلبية احتياجات إدارات الوكالة لتغطية الحدث و تمكين المركز الإعلامي من الحصول على إحصائية مجملة للمناسبات التي تم تغطيتها بالإضافة إلى تصنيف كل إدارة على حده من خلال عدد النشاطات التي تم القيام بها.

وشكر الأسمري معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على دعمهم في العمل على تحقيق التميز في إبراز الجهود والخدمات المبذولة في المسجد النبوي الشريف .