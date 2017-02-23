نائب الرئيس اليمني يؤكد أن الحكومة في بلاده وبدعم من التحالف العربي حققت ‏إنجازات على صعيد استعادة الدولة

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أن الحكومة وبدعم من التحالف ‏العربي حققت إنجازات مختلفة على صعيد استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة ‏الإرهاب ورعاية مصالح المجتمع الدولي.‏

وثمن الفريق محسن خلال لقائه اليوم في الرياض كل من وزير الدولة البريطاني لشؤون ‏الشرق الأوسط توبياس اليوود والسفير البريطاني الجديد لدى اليمن سايمون شيركليف ونائب ‏السفير البريطاني اندرو هنتر الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية لتقديم العون لليمنيين.‏

وأشار نائب الرئيس اليمني وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الإنقلابيين ‏يسعون إلى تنفيذ مخططهم الرامي إلى تهديد الملاحة الدولية وفرض السيطرة عليها، إضافة إلى ‏ممارستهم انتهاكات بحق الشعب اليمني ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ‏في المناطق الخاضعة لنفوذهم، منبها إلى أن الحكومة الشرعية في البلاد ماضية باتجاه إنهاء ‏المعاناة التي يمارسها الانقلابيون بحق الشعب اليمني.‏

من جانبه جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط موقف بلاده الثابت والداعم ‏للشرعية ولاستئناف العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث.‏

ولفت المسوؤل البريطاني الإنتباه إلى رفض بلاده أي ممارسات من أي طرف قد تعيق وصول ‏مواد الإغاثة، داعياً إلى السعي للوصول إلى سلام دائم في اليمن وفقاً للمرجعيات وبما يضمن ‏إنهاء المعاناة الإنسانية.‏