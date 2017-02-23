أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أن الحكومة وبدعم من التحالف العربي حققت إنجازات مختلفة على صعيد استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ورعاية مصالح المجتمع الدولي.
وثمن الفريق محسن خلال لقائه اليوم في الرياض كل من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس اليوود والسفير البريطاني الجديد لدى اليمن سايمون شيركليف ونائب السفير البريطاني اندرو هنتر الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم العون لليمنيين.
وأشار نائب الرئيس اليمني وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الإنقلابيين يسعون إلى تنفيذ مخططهم الرامي إلى تهديد الملاحة الدولية وفرض السيطرة عليها، إضافة إلى ممارستهم انتهاكات بحق الشعب اليمني ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في المناطق الخاضعة لنفوذهم، منبها إلى أن الحكومة الشرعية في البلاد ماضية باتجاه إنهاء المعاناة التي يمارسها الانقلابيون بحق الشعب اليمني.
من جانبه جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية ولاستئناف العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ولفت المسوؤل البريطاني الإنتباه إلى رفض بلاده أي ممارسات من أي طرف قد تعيق وصول مواد الإغاثة، داعياً إلى السعي للوصول إلى سلام دائم في اليمن وفقاً للمرجعيات وبما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية.
نائب الرئيس اليمني يؤكد أن الحكومة في بلاده وبدعم من التحالف العربي حققت إنجازات على صعيد استعادة الدولة
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أن الحكومة وبدعم من التحالف العربي حققت إنجازات مختلفة على صعيد استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ورعاية مصالح المجتمع الدولي.
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