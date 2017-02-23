 انخفاض 20 % في تكلفة البناء بالمملكة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الرياض تمنع بيع الدخان ومنتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على الحوثيين “أسمنت الجوف” تحصل على رخصة تصدير الأسمنت من وزارة “التجارة والاستثمار” رياح نشطة وغبار متوقع على أجزاء من غرب المملكة وفد من البرلمان الأوروبي: على الاتحاد الاعتراف بفلسطين كدولة بوتين: هدف روسيا بسوريا هو “استقرار السلطات الشرعية” انخفاض 20 % في تكلفة البناء بالمملكة! نائب الرئيس اليمني يؤكد أن الحكومة في بلاده وبدعم من التحالف العربي حققت ‏إنجازات على صعيد استعادة الدولة المركز الإعلامي يناقش مبادرة إطلاق خدمة طلب التغطية الإعلامية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة توقيع عقد انشاء ثلاث محطات تحلية جديدة في الوجه وضباء وحقل محافظ الأفلاج يشارك في ورشة عمل ” التطوع حياة ” لفريق بناء التطوعي بلجنة التنمية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يشارك في احتفالات سفارة الكويت

انخفاض 20 % في تكلفة البناء بالمملكة!

انخفاض 20 % في تكلفة البناء بالمملكة!
المناطق - متابعات

قدر مقاولون واقتصاديون انخفاض تكلفة البناء لحوالي 20%، بعد تراجع أسعار جميع المواد الإنشائية بنسب متفاوتة خلال العام الماضي، باستثناء الحديد الذي حافظ على الارتفاع المستمر في سعره.
وأظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء لمتوسطات الأسعار والسلع ليناير الماضي، انخفاض أسعار جميع المواد الإنشائية بين يناير 2016 ويناير 2017 بشكل متفاوت، شمل جميع المواد الإنشائية باستثناء الحديد
وأظهر التقرير انخفاضا في متوسط الأسعار لحوالي 31 سلعة إنشائية رُصدت في 16 مدينة ومحافظة على مدى العام، في حين شهدت 6 مواد ارتفاعات متفاوتة، وتمثلت جميعها في الحديد المسلح الذي يظهر التقرير زيادة في سعره بجميع المقاسات.
وعدّ عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن انخفاض أسعار مواد البناء جاء مدفوعا بعدد من العوامل، أهمها قلة المشاريع الحكومية المطروحة خلال العام الماضي، وانقطاع القروض المدفوعة من صندوق التنمية العقاري، وتوقف بعض القروض خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على استمرار بناء عدد من الوحدات والمشاريع، ووجود عدد كبير من المقاولين والعمال بمقابل قلة في المشاريع وفقا لـ”الوطن”.
عدّ العقاري مجيد النمر، أن انخفاض أسعار مواد الإنشاء سيتبعه انخفاض في أسعار العقار، إذ إن الانخفاض كان عاملا مشجعا للمستثمرين العقارين لإكمال كثير من مشاريعهم المتوقفة، وبناء مشاريع جديدة لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ولتناسب أسعار الإنشاء، إذ إن الانخفاض الذي شهدته أسعار مواد الإنشاء شكّل فارقا كبيرا في التكلفة، وبفارق لا يقل عن 20%، وهو ما سيسهم في انخفاض أسعار العقارات بعد انخفاض تكلفة الإنشاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>