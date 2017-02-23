 وفد من البرلمان الأوروبي: على الاتحاد الاعتراف بفلسطين كدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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وفد من البرلمان الأوروبي: على الاتحاد الاعتراف بفلسطين كدولة

وفد من البرلمان الأوروبي: على الاتحاد الاعتراف بفلسطين كدولة
المناطق - وكالات

طالب اليوم الخميس، وفد من البرلمان الأوروبي، يقوم بزيارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بـ”الحفاظ على حل الدولتين”، مطالباً أعضاء الاتحاد الأوروبي بـ”الاعتراف بفلسطين كدولة”.

وذكر بيان نشر في القدس “حل الدولتين في مفترق طرق ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاعتراف بفلسطين كدولة”.

وبدأ الوفد، الذي يضم 5 نواب أوروبيين، زيارة الإثنين الماضي بمناسبة حلول الذكرى الـ50 على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية إثر حرب الأيام الستة، في يونيو (حزيران) المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتبر مؤخراً أن حل نزاع الشرق الأوسط يمكن أن يتم عبر “دولتين، أو دولة واحدة”، في أمر أثار قلق الفلسطينيين وخيبة أمل المجتمع الدولي.

وكشف البيان “الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يؤيدان حل دولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة”.

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