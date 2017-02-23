“أسمنت الجوف” تحصل على رخصة تصدير الأسمنت من وزارة “التجارة والاستثمار”

أعلنت شركة “أسمنت الجوف” عن صدور رخصة تصدير الأسمنت من وزارة التجارة والاستثمار بناء على الأمر السامي الكريم رقم 28408 والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وأشارت إلى أنه سيتم الاعلان لاحقاً عن الاثر المالي وبدايته.

وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.