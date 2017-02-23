مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على الحوثيين

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بالإجماع على تمديد العقوبات على اليمن لعام آخر.

ووافقت الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي على قرار دفعته بريطانيا لمد العقوبات والإجراءات ضد الأشخاص والمؤسسات التي “تهدد السلم والأمن والاستقرار” في اليمن.

وبجانب العقوبات الاقتصادية ومنع السفر للأشخاص، تشمل العقوبات الدولية حظر أسلحة ضد المتمردين الحوثيين.

ودعا القرار اليوم الخميس أطراف النزاع إلى حل خلافاتهم عبر الحوار والابتعاد عن العنف والاستفزازات.

وأعرب المجلس عن “قلقه الشديد” إزاء خضوع مناطق في اليمن لسيطرة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وانتشار تنظيم داعش.