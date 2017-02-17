 الرعاية النهارية بحي القدس بالرياض تحقق أمنيات “67” أسرة من أهالي ذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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الرعاية النهارية بحي القدس بالرياض تحقق أمنيات “67” أسرة من أهالي ذوي الإعاقة

الرعاية النهارية بحي القدس بالرياض تحقق أمنيات “67” أسرة من أهالي ذوي الإعاقة
المناطق _الرياض

حقق مركز الرعاية النهارية للإناث بالقدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع البنك السعودي البريطاني “ساب” أمنيات “67” أسرة من أهالي ذوي الإعاقة وذلك من خلال توفير جميع طلباتهم وتسليمها لهم في البرنامج الذي أقيم بهذه المناسبة “كنوز الخير فرحٌ للغير” بحضور مجموعة كبيرة من منسوبات المركز والبنك وأهالي المعاقين.

وكانت فكرة البرنامج الذي اشتمل على العديد من الفقرات قد بدأت في احتفالات اليوم العالمي لذوي الإعاقة عندما قام المركز بجمع امنيات 67 اسرة من أهالي ذوي الإعاقة وحصرها ومن ثم توفيرها بالتعاون مع بنك ساب ، وتمثلت هذه الأمنيات في مجموعة من المستلزمات الطبية كـ “الأسرة الطبية والكراسي المتحركة، المشايات ، الجبائر، واجهزة التغذية الخاصة .. وغيرها من الأجهزة التي تسهل تنقل ومعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين عبرواعن فرحتهم وسعادتهم بتوجيه شكرهم وتقديرهم في نهاية البرنامج لأعضاء المركز والبنك على مشاطرتهم امانيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير هذه المستلزمات المناسبة لإحتياجات ابناءهم المعاقين.

كما عبرت مديرة مركز الرعاية النهارية للإناث بالقدس/  نوره السلطان في كلمةٍ القتها خلال البرنامج عن شكرها وامتنانها لبنك ساب على هذه البادرة الطيبة مشيرةً الى سعي المركز الدائم الى كل مامن شأنه تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع بمايتناسب مع قدراتهم النفسية والجسدية.

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