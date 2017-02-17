 اللغة العربية وتفاعلها الايجابي في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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اللغة العربية وتفاعلها الايجابي في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة

اللغة العربية وتفاعلها الايجابي في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة
المناطق _عادل الزهراني
يستضيف الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة الأحد 26 فبراير 2017م 29 جماد الأول 1438هـ، الشاعرة والأكاديمية الدكتورة أشجان محمد هندي أستاذ مشارك في الأدب الحديث جامعة الملك عبدالعزيز، في لقاء يطرح قضية ” اللغة العربية بين التفاعل الايجابي والصراع السلبي”  عن طريق عرض ومناقشة خطاب التنافس (الحاد)، أو الصراع الذي تعيشه العربية اليوم؛ مُحلَلةً أوجه ذلك الخطاب بشقيه: الإيجابي والسلبي، و مُفنّدةً أثر ذلك على العربية. و ستتم معالجة ذلك عبر محورين رئيسين يطرحان: رؤية فلسفية نقدية، و رؤية تطبيقية تناقش أنموذجًا لأحد أوجه ذلك الصراع أو التنافس اللغوي الحاد. تدير اللقاء أ/ مها مصطفى عقيل عضو لجنة الصالون الثقافي، يبدأ اللقاء 7 مساء قاعة حسن شربتلي بمقر النادي الأدبي الثقافي بجدة المدخل الرئيسي الدور ( M ) كما يحتفي الصالون الثقافي النسائي بانجازات المرأة السعودية في مجال الاخراج السينمائي الأحد 12 مارس 2017م بعرض أفلام قصيرة للمخرجات هند ملفي فهاد، وهناء عبدالله العمير.

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