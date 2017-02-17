وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم, رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور حميد محمدي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام 1438هـ.

يأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.