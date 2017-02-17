 وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني
المناطق _واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم, رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور حميد محمدي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام 1438هـ.
يأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.

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