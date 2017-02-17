 بالفيديو : النصر يحبط مفاجأة النهضة بثنائية هزازي ويضرب موعداً مع الهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو : النصر يحبط مفاجأة النهضة بثنائية هزازي ويضرب موعداً مع الهلال

المناطق _الدمام

حقق فريق النصر فوزاً صعباً على النهضة بهدفين دون رد جاءت في الاشواط الاضافية من لقاء الفريقين ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام .

و انتهت الاشواط الاصلية بالتعادل السلبي بين الفريقين مع سيطرة نصراوية دون الخطورة الحقيقية على مرمى النهضة ، و مع بداية الشوط الاضافي الاول أحرز البديل نايف هزازي هدف النصر الاول برأسية في الدقيقة الثالثة ، ثم عاد هزازي و احرز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من نقطة الجزاء ، طرد بعدها حكم اللقاء لاعب النهضة نايف العلياني اثر دخوله الخشن على لاعب النصر عمر هوساوي في الدقيقة 108 ، لتنتهي المواجهة بفوز نصراوي بثنائية نظيفة ، و بذلك يطير ليضرب موعداً مع الهلال “يوم الاحد 2 ابريل” في دور ربع النهائي من المسابقة .

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