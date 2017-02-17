 جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تنظم يوم صحي توعوي لسكان المجمعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو .. سر “قصة” أضحكت الأمير فيصل بن بندر من “ثادق” حتى “الرياض” .. مسنة ذكرته بما فعله معها منذ سنوات ! مجلس الأمن الدولي يجدد تفويض لجنة العقوبات الدولية المتعلقة باليمن هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً التجارة :”استدعاء عاجل لجهاز شاحن جوال MiLi 7800mAH power bank HB-J78″ خمسة تمارين فعالة للتخلص من آلام الظهر تركيب لوحات مشروع ساهر بطرق جازان إدارات جامعة جازان وعماداتها تنتقل إلى البرج الجامعي مدير جامعة جازان : المخدرات آفة تغزوا الطلاب وعلينا محاربتها بالتوعية جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تنظم يوم صحي توعوي لسكان المجمعات بالفيديو : النصر يحبط مفاجأة النهضة بثنائية هزازي ويضرب موعداً مع الهلال وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني اللغة العربية وتفاعلها الايجابي في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة

جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تنظم يوم صحي توعوي لسكان المجمعات

جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تنظم يوم صحي توعوي لسكان المجمعات
المناطق _حمد الجمهور
نظمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري للسكان يوم توعوي صحي عن صحة الفم والأسنان بالتعاون مع مركز طب الأسنان ممثلاً (بقسم طب الأسنان الوقائي) بمدينة الملك سعود الطبية وذلك بمجمع الإسكان الثاني بالرياض للقسمين الرجالي والنسائي.

وتم خلال اليوم تقديم عدد من المحاضرات والأفلام التثقيفية الصحية بمشاركة نخبة من الأطباء والطبيبات في مختلف التخصصات, وبمشاركة أطباء من قسم اصلاح الأسنان وقسم التقويم, إضافة إلى إجراء فحوصات وكشف على أسنان الأطفال من خلال عيادة متنقلة وتطبيق مادة (الفلورايد فارينش) للوقاية من التسوس, وتوزيع هدايا لهم من قبل الجمعية ومركز طب الأسنان, كما تم تقديم فحص واستشارات طبية للحضور من الرجال والنساء.

وألقى المهندس/ علي العبودي الأمين العام للجمعية كلمة ذكر  فيها أن مثل هذه البرامج التي تفيد المستفيدين من خدمات الجمعية تأتي من ضمن أولوية اهتمامات الجمعية, شاكراً لمدينة الملك سعود ممثلاً في مركز طب الأسنان تعاونهم ومبادرتهم الإنسانية في إقامة هذا اليوم الصحي, داعياً الحضور إلى الاهتمام بصحة الفم والأسنان وضرورة مراجعة أطباء الأسنان بصورة دورية.

بدورها القت الدكتورة/ منى السهلي, استشارية طب الأسنان الوقائي بمركز طب الأسنان بالمدينة كلمة شكرت فيها الجمعية على الجهود التي يبذلونها لخدمة المستفيدين مشيدة بالحضور الجيد للنساء والأطفال, وقالت أن مركز طب الأسنان بالمدينة يقدم العديد من المبادرات للجهات الخيرية إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لمدينة الملك سعود الطبية, وذكرت أن المركز على استعداد للتعاون مع الجمعية في مجال التوعوية والتثقيف بصحة الفم والأسنان للمستفيدين من خدماتها.

في ختام البرنامج قدم الأمين العام للجمعية, شهادات الشكر والتقدير للحضور من الأطباء والطبيبات, متمنياً استمرار التعاون بين الجمعية ومركز طب الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>