مدير جامعة جازان : المخدرات آفة تغزوا الطلاب وعلينا محاربتها بالتوعية

بحث معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مع مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان العقيد سعد بن محمد بن جليغم سبل التعاون في تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي تهدف الى إيصال الرسالة التوعوية الهادفة للطلاب والمجتمع .

وتطرق معاليه الى أن بين الجامعة وادارة مكافحة المخدرات تعاون مستمر في نشر الوقاية والتوعية للطلاب ، وكذلك الاستفادة المثلى من أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال من خلال مركز أبحاث المؤثرات العقلية .

ونوه معالي مدير الجامعة خلال اللقاء بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، مثمناً ما تبذله في مجال مكافحة هذه السموم وما تحقق لها من انجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده ـ حفظهم الله ـ من دعم ورعاية لكافة الأعمال والجهود الأمنية والتوعوية للحد من تهريب ودخول هذه الآفة إلى هذه البلاد وتوعية أبناء هذا الوطن من شرورها وأضرارها .

من جانبه أشار مدير مكافحة المخدرات إلى حجم الاستهداف الواقع لشباب هذا الوطن بهدف تدميرهم وإضعافهم وأن استهداف المملكة وشبابها منذ القدم ولكن تطورت الأساليب في وقتنا الحاضر .

حضر اللقاء وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين ، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المؤتمرات الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي