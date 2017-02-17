 إدارات جامعة جازان وعماداتها تنتقل إلى البرج الجامعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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إدارات جامعة جازان وعماداتها تنتقل إلى البرج الجامعي

إدارات جامعة جازان وعماداتها تنتقل إلى البرج الجامعي
المناطق _جازان

شهدت المدينة الجامعية الجديدة لجامعة جازان حركة انتقال الإدارة العليا للجامعة وعدداً من العمادات المساندة إلى البرج الإداري بالمدينة الجامعية.

ويجمع برج الجامعي عدد من الإدارات والعمادات أبرزها عمادات التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة  التطوير الأكاديمي وعمادة شؤون الطلاب وعمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل إضافة إلى مختلف الإدارات التابعة كالإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة، والإدارة المالية والمستودعات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمؤتمرات.

ويقع مشروع البرج الجامعي برج الإدارة العليا في قلب المدينة الجامعية المقامة على مساحة 9 ملايين متر مربع ويعد أحد أهم وأبرز المعالم التنموية بمنطقة جازان وبلغت تكلفة إنشائه أكثر من 214 مليون ريال، وبارتفاع 18 طابقاً وبهيكل خرساني مسلح من الفولاذ وبتصميم معماري حديث تميزه إطلالة فريدة على ساحل البحر الأحمر.

من جانبه عبر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن سعادته الغامرة خلال مشاهدته عملية الانتقال السلس للإدارات والعمادات لافتا إلى أن البرج  الجامعي سيوفر منظومة إدارية متكاملة ستحقق مزيدًا من النجاح الإداري لما يمثله من بيئة إدارية متكاملة.

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