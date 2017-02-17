تركيب لوحات مشروع ساهر بطرق جازان

كشف مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي عن البدء في تركيب لوحات مشروع الرصد الآلي ساهر ، مشيرا الى أنه جرى تركيب أول لوحة على طريق جازان – أبوعريش.
مبينا بأنه سيتم تركيب بقية اللوحات تباعا وذلك استعدادا لتشغيل نظام الرصد الآلي بمنطقة جازان لرصد المخالفات المرورية والسرعة الزائدة بالطرق الرئيسيّة بالمنطقة للحد من الحوادث وتطبيق العقوبات بكل من يتجاوز انظمة المرور ويعرض حياة الآخرين للمخاطر .
وأكد العقيد الغامدي الى ضرورة نشر جانب توعية قائدي المركبات بأن جميع الطرق في منطقة جازان الداخلية والخارجية ستكون تحت نظام المراقبة بأجهزة الرصد الآلي ساهر خلال الفترة المقبلة. .
مدير مرور جازان يتابع تركيب لوحات الرصد الآلي ساهر
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