تركيب لوحات مشروع ساهر بطرق جازان

كشف مدير إدارة مرور منطقة جازا ن⁩ العقيد راشد الغامدي عن البد ء في تركيب لوحات مشروع الرصد ا لآلي ساهر⁩ ، مشيرا الى أنه جرى تركيب أول لوحة على ⁧طريق جازا ن – أبوعريش⁩.

مبينا بأنه سيتم تركيب بقية اللوحات تباعا وذلك استعدادا لتشغيل نظام الرص د الآلي بمنطقة جازان لرصد المخ الفات المرورية والسرعة الزائدة بالطرق الرئيسيّة بالمنطقة للحد من الحوادث وتطبيق العقوبات بكل من يتجاوز انظمة المرور ويعرض حياة الآخرين للمخاطر .

وأكد العقيد الغامدي الى ضرورة نشر جانب توعية قائدي المركبات بأن جميع الطرق في منطقة جازان الداخلية والخارجية ستكون تحت نظام المراقبة بأجهزة الرصد الآلي ساهر خلال الفترة المقبلة. .