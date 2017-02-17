أكدت مملكة هولندا ضرورة إحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم في مدينة الرياض السفير الهولندي لدى اليمن روبرت بيتري.
وأشار المسؤول الهولندي إلى دعم بلاده لليمن في الجوانب الإنسانية، مستعرضاً المشاريع التي تدعمها هولندا باليمن في المجالات الصحية.
وأعرب الوزير اليمني من جهته عن شكره وامتنانه للدعم المتواصل من الحكومة الهولندية للحكومة والشعب اليمني في جميع المجالات الإنسانية والتنموية.
هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً
أكدت مملكة هولندا ضرورة إحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216.
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