 هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً

هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً
المناطق _واس

أكدت مملكة هولندا ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات الثلاث وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ‏‏2216.‏
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون ‏الدولي اليمني محمد السعدي اليوم في مدينة الرياض ‏السفير الهولندي لدى اليمن روبرت بيتري.‏
وأشار المسؤول الهولندي إلى دعم بلاده لليمن في الجوانب ‏الإنسانية، مستعرضاً المشاريع التي تدعمها هولندا ‏باليمن في المجالات الصحية.‏
وأعرب الوزير اليمني من جهته عن شكره وامتنانه ‏للدعم المتواصل من الحكومة الهولندية للحكومة ‏والشعب اليمني في جميع المجالات الإنسانية والتنموية.

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