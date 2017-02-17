هولندا تؤكد ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها دولياً

أكدت مملكة هولندا ضرورة إحلال السلام في اليمن ‏وفقاً للمرجعيات الثلاث وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ‏‏2216.‏

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون ‏الدولي اليمني محمد السعدي اليوم في مدينة الرياض ‏السفير الهولندي لدى اليمن روبرت بيتري.‏

وأشار المسؤول الهولندي إلى دعم بلاده لليمن في الجوانب ‏الإنسانية، مستعرضاً المشاريع التي تدعمها هولندا ‏باليمن في المجالات الصحية.‏

وأعرب الوزير اليمني من جهته عن شكره وامتنانه ‏للدعم المتواصل من الحكومة الهولندية للحكومة ‏والشعب اليمني في جميع المجالات الإنسانية والتنموية.