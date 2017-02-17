 بالفيديو .. سر “قصة” أضحكت الأمير فيصل بن بندر من “ثادق” حتى “الرياض” .. مسنة ذكرته بما فعله معها منذ سنوات ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. سر “قصة” أضحكت الأمير فيصل بن بندر من “ثادق” حتى “الرياض” .. مسنة ذكرته بما فعله معها منذ سنوات !

المناطق _الرياض

كشفت سيدة مسنة “أم عبد العزيز”، عن كواليس لقاء جمعها بأمير الرياض فيصل بن بندر أثناء جولته في أحد الأسواق الشعبية، حينها ذكرته بموقف طريف حصل بينهما منذ سنوات، عندما كان الأمير يملك سيارة صغيرة.

وفي التفاصيل، أوقفت السيدة الأمير فيصل بن بندر في أحد المعارض الشعبية، حيث كانت تعرض منتجاتها، وذكرته بموقف جمع بينهما في “الحمادة”، وأكدت له أنها عندما تسرد عليها القصة سوف يضحك حتى يصل الرياض، ثم ترددت في سرد الموقف أمام الحضور، لكن الأمير حثها على إكمال “القصة”.

وأضافت موجهة حديثها للأمير: “كنت تمتلك سيارة صغيرة، وكنا ميتين نحب ذا السيارات، وتركب مع أخوك ونجي أنحن وبنات خالك سعد بن معمر، قلت دفوني وأركبكم، دفيناك لكنك تركتنا ومشيت”، حينها ضحك الأمير بعد سماع القصة، وأكد أنه سيظل يضحك حتى يصل الرياض.

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