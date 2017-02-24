 الدوسري يحتفل بتجديد تعاقده.. والهلال يستعد للريان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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الدوسري يحتفل بتجديد تعاقده.. والهلال يستعد للريان

الدوسري يحتفل بتجديد تعاقده.. والهلال يستعد للريان
المناطق _الرياض

استأنف فريق الهلال مساء يوم الخميس تدريباته، بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم  الأربعاء، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيروزي الإيراني مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين تدريبًا تركز على الجانبين البدني والفني، إذ عمل الجهاز الفني -في بداية المران- على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة، طبق بعدها تدريبات قفز الحواجز، والمراوغة، ومن ثم التسديد على المرمى، اختتمها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

فيما أدى اللاعب سالم الدوسري مرانًا لياقيًا بالجري على سرعات ومسافات مختلفة، حيث من المنتظر أن يلتحق الدوسري بتدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين المقبلين، وأقام سالم الدوسري قبيل مران الفريق مساء اليوم احتفالاً مبسطًا؛ بمناسبة تجديد عقده لمدة عامين.

ومن المقرر أن يصل فريق الريان القطري عند الساعة الـ٠٣:٣٠ من عصر يوم الاثنين المقبل؛ وذلك لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيعقد مدربا الفريقين ولاعب من كل فريق منهما مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الخامسة والربع من عصر الاثنين؛ على أن يعقبه الاجتماع الفني للمباراة.

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