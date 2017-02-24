 ” مخلوع اليمن ” يهدد دول التحالف باستخدام “صواريخ بعيدة المدى” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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” مخلوع اليمن ” يهدد دول التحالف باستخدام “صواريخ بعيدة المدى”

” مخلوع اليمن ” يهدد دول التحالف باستخدام “صواريخ بعيدة المدى”
المناطق- متابعات

هدد الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبدالله صالح، الخميس، باستخدام صواريخ “بعيدة المدى” ضد دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم نظام الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا.

وقال صالح، في تجمع لحزب “المؤتمر الشعبي العام” بمحافظة البيضاء، إن “سبب ذرائعكم إيران وتدخل إيران في اليمن، لا وجود لإيران، نؤكدها للعالم، لا وجود لإيران” ، وفقاً لشبكة CNN .

وأضاف: “لكم حدود مع إيران، صفوا حساباتكم مع إيران، لا تصفوا حساباتكم في اليمن”.

وتابع: “استحوا وقاتلوا مثلما يقاتل الرجال، انزلوا الميدان فارس لفارس أنتم والمراجمة بالصواريخ والطائرات الأمريكية والقنابل العنقودية”.

وتابع: “ما زالت الصواريخ طويلة المدى لم تستخدم، طويلة المدى لم تستخدم، أوقفوا طلعات طيرانكم، تعالوا للحوار معكم، مع دول التحالف”.

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