 “التعليم”: تأمين المعلمين والمعلمات سيشمل الوالدين في المرحلة الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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“التعليم”: تأمين المعلمين والمعلمات سيشمل الوالدين في المرحلة الثانية

“التعليم”: تأمين المعلمين والمعلمات سيشمل الوالدين في المرحلة الثانية
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، الذي أطلقت الوزارة المرحلة الأولى منه أمس الخميس، سيشمل الوالدين إلى جانب الزوجة والأبناء.

وقال العصيمي من خلال حسابه على موقع “تويتر” إن إضافة الوالدين ستتم وفقاً لرغبة المؤمن عليه بعد الإفصاح الطبي، وذلك في المرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف أن الوزارة ستتابع وضع المستفيدين وستقيّم أداء الشركات المشاركة، لافتاً إلى أن الشركة الوسيط ستتولى حل مشكلات المؤمن عليهم، وسيتم تأسيس مكتب لها في إدارات التعليم.

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