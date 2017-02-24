إنقاذ 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 3 أيام

قال خفر السواحل الإيطالي يوم الخميس، إنه تم إنقاذ زهاء 2500 مهاجر في البحر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف أنه جرى إنقاذ نحو 1100 شخص من تسع قوارب متداعية قبالة الساحل الليبي اليوم الخميس بعد إنقاذ 1360 إجمالا خلال اليومين السابقين.

وقالت وزارة الداخلية الخميس إن أكثر من 10700 مهاجر وصلوا بحرا منذ بداية العام وهو أعلى بواقع الثلث مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وقالت ماتيلدي أوفيلين المتحدثة الرسمية على متن سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تديرها منظمتا (إس.أو.إس) ميديتريني وأطباء بلا حدود “الوضع أشد مأساوية من أي وقت مضى.”

وفي العام الماضي وصل عدد قياسي من المهاجرين بالقوارب بلغ 181 ألفا إلى إيطاليا وغرق أكثر من 5000 في البحر المتوسط. ومنذ 2015 تدفق أكثر من 1.5 مليون مهاجر على أوروبا.