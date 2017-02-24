الهلال يتمسك بعدم فسخ العقد مع عوض خميس

تمسكت إدارة نادي الهلال بموقفها الرافض بفسخ العقد الذي وقعته مع اللاعب عوض خميس لتمثيل صفوف الفريق لـ 3 أعوام، بعد طلب الأخير لذلك، رغبة منها في حفظ كامل حقوقها من المخالفات التي تم ارتكابها بعد أن جدد اللاعب عقده مع ناديه النصر عقب توقيعه لعقد رسمي مع الهلال، إضافة إلى عدم وجود أسباب منطقية وقانونية قدمها اللاعب بهذا الشأن.

ولم تفعّل إدارة الهلال بحسب مصادر مقربة من النادي موقفها الرسمي حتى الآن من القضية كون العقد الثاني المتمثل بتجديد عوض خميس للنصر لم يتم الرفع به إلى لجنة الاحتراف حتى الآن، وسيتم تفعيل ذلك بمجرد الرفع به رسميا.

وكان الهلال قد رفع بتوقيع عوض خميس إلى لجنة الاحتراف خلال الـ 72 ساعة التي نص عليها النظام، كما كشفت مصادر أن عوض خميس طالب بفسخ عقده بعد أن جدد لصالح ناديه، وليس قبل ذلك.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات أكبر وذلك متى ما تم الرفع بالعقد الثاني لعوض خميس المتمثل بتجديده للنصر إلى لجنة الاحتراف، حيث ستنكشف في حينها الكثير من التفاصيل، من خلال تفعيل الهلال لخطوته القانونية.