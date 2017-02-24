 “هيئة الترفيه” تعتذر عن مخالفات “كوميك كون”.. وتتعهد بمحاسبة المخطئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصلاة على الشهيد خالد بن تركي القحطاني اليوم في المسجد الحرام “هيئة الترفيه” تعتذر عن مخالفات “كوميك كون”.. وتتعهد بمحاسبة المخطئ الهلال يتمسك بعدم فسخ العقد مع عوض خميس سجون السعودية تنال شهادة عالمية في جودة الغذاء بالفيديو.. طول المحادثات السورية يعلم دي ميستورا التكلم بالعربية “التعليم”: تأمين المعلمين والمعلمات سيشمل الوالدين في المرحلة الثانية إنقاذ 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 3 أيام ليستر سيتي يقيل مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري بالصور.. أمن الطرق بالطائف تضبط شخصاً بحوزته 6 ملايين دولار ومواد مخدرة بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يوثق مهامه القتالية اليومية لمنع تسلل الحوثيين هذه عقوبة مرتكبي “التفحيط” في دبي الانقلابيون يفجرون منزل قيادي بالمقاومة اليمنية في عتمة

“هيئة الترفيه” تعتذر عن مخالفات “كوميك كون”.. وتتعهد بمحاسبة المخطئ

“هيئة الترفيه” تعتذر عن مخالفات “كوميك كون”.. وتتعهد بمحاسبة المخطئ
المناطق - واس

أعربت الهيئة العامة للترفيه عن أسفها لما حدث من مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية كوميك كون في إحدى الأنشطة المصاحبة.
وقالت الهيئة في بيان لها: بالرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة ، إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي الهيئة العامة للترفيه وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات.
وأكدت الهيئة العامة للترفيه دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة، وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، وأنها تراعي المحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد، وتعتبرها من أولوياتها في جميع مشاريعها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها للوطن والمواطن، كما رحبت بأي نقد بنّاء أو مقترحات عن طريق حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي والتي منها روزنامة الترفيه، لأنها تؤمن بأن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الأنشطة ويجب أن تواكب هذه الأنشطة تطلعاته وطموحاته، وذلك لتحسين قطاع الترفيه والوصول إلى رضى وقبول أبناء وبنات بلدنا الغالي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>