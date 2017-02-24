“هيئة الترفيه” تعتذر عن مخالفات “كوميك كون”.. وتتعهد بمحاسبة المخطئ

أعربت الهيئة العامة للترفيه عن أسفها لما حدث من مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية كوميك كون في إحدى الأنشطة المصاحبة.

وقالت الهيئة في بيان لها: بالرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة ، إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي الهيئة العامة للترفيه وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة، وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، وأنها تراعي المحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد، وتعتبرها من أولوياتها في جميع مشاريعها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها للوطن والمواطن، كما رحبت بأي نقد بنّاء أو مقترحات عن طريق حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي والتي منها روزنامة الترفيه، لأنها تؤمن بأن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الأنشطة ويجب أن تواكب هذه الأنشطة تطلعاته وطموحاته، وذلك لتحسين قطاع الترفيه والوصول إلى رضى وقبول أبناء وبنات بلدنا الغالي.