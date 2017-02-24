 بالفيديو والصور.. القبض على إرهابي بالرياض هرب من نقطة تفتيش وقاوم الدوريات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو والصور.. القبض على إرهابي بالرياض هرب من نقطة تفتيش وقاوم الدوريات الأمنية

بالفيديو والصور.. القبض على إرهابي بالرياض هرب من نقطة تفتيش وقاوم الدوريات الأمنية
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنية بالمنطقة  قامت باستيقاف قائد احدى المركبات من نوع” فورد تورس” في وقت متأخر مساء أمس الخميس إثر قيامه بصدم مركبهة مدنية كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمة الرياض و ارتكاب الفرار و صدمه لمركبة رسمية قامت بمتابعته مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف و السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات – و لله الحمد –
و ضبط قائدها ( سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر ) و إيقافه بمركز الشرطه المختص بعد حجز مركبته و رفع ما بها من آثار للتحقق من سجله و معرفة دوافعه و إشعار فرع هيئة التحقيق لإكمال اللازم من قبلهم حسب الاختصاص
و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو يوضح إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على إرهابي، بالقرب من قرية صلبوخ شمال غرب مدينة الرياض.

وأظهر المقطع محاصرة الدوريات الأمنية لمركبة الإرهابي على الطريق السريع، بعد رفضه الاستجابة لنداءاتهم بالتوقف ومحاولته الهرب، قبل أن تتم السيطرة عليه.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    الثالبي 1

    طيب ايش وضعه لم تضهرو في الخبر هل هو ارهابي ام خلاف ذالك الخبر عقيم للاسف

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  2. ١
    انا

    الله ينصر رجال الأمن

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