 مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد نظام الأسد بشأن الأسلحة الكيماوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد نظام الأسد بشأن الأسلحة الكيماوية

مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد نظام الأسد بشأن الأسلحة الكيماوية
المناطق - وكالات

قال دبلوماسيان يوم الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على مشروع قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في نظام الأسد على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.

ويسعى مشروع القرار أيضا، إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر لميليشيا النظام أو تزويده بها ووضع عشرة كيانات في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.

ويطالب مشروع القرار، بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وحسب “رويترز” أفادت تقارير في أغسطس وأكتوبر، بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن ميليشيا الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل. واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات بين ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة مع وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا والتي بدأت الخميس في جنيف. وذكر دبلوماسي في مجلس الأمن، إن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده “حجج مقنعة تماما” من المحادثات. وأوضح دبلوماسي غربي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار، وقد تبدأ مشاروارت بشأنه اليوم الجمعة في مجلس الأمن.

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