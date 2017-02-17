“الأرصاد”: سماء غائمة على مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية تُصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، والشرقية، ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.