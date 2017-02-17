 القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير الكويت، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث كل من الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة إلى أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد وولي ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأمير الكويت، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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