 العميد الدليوي يتفقد ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحة ويشيد بإنجازات رجال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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العميد الدليوي يتفقد ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحة ويشيد بإنجازات رجال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية

العميد الدليوي يتفقد ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحة ويشيد بإنجازات رجال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية
المناطق-عبدالرحمن سفر
قام مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي بزيارة تفقدية لإدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة يرافقه مدراء الادارات العامة بمديرية المنطقة و اطلع على شرح مفصل من مدير ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحة وشاهد العرض المرئي الذي يشمل الموقف العام للإدارة وعدد السكان والحدود الإدارية والهياكل التنظيمية والقوى البشرية والآلية وعدد الجهات الحكومية والمراكز التابعة لها وعدد المحلات الخاضعة للاشراف الوقائي كما تم استعراض احصائية الحوادث والأودية الرئيسيّة والفرعية وماتقدمه الادارة من فعاليات خلال الشراكة المجتمعية . وفي ختام البرنامج تم عرض عدد من الصور لبعض الفعاليات والانشطة وخطط التدريب التي تنفذها الادارة ، و تحدث الى فريق العمل من الأفراد وحثهم على تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الكريم وتحقيق الهدف الإنساني لرجل الدفاع المدني الذي يضمن حماية الأرواح والممتلكات مشيدا بالاعمال التي تم تقديمها خلال الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام .
وفي ختام الزيارة أشاد العميد الدليوي بما تقدمه الادارة من برامج تدريبية تحاكي الواقع وثمن لمدير الادارة وزملائه جهودهم المباركة في تنفيذ الاعمال والادوار المناطة بهم متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.
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