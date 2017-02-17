 كف يد وتأديب أكثر من 1800 موظف حكومي تورطوا في قضايا فساد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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كف يد وتأديب أكثر من 1800 موظف حكومي تورطوا في قضايا فساد

كف يد وتأديب أكثر من 1800 موظف حكومي تورطوا في قضايا فساد
المناطق - الرياض

كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية عن صدور قرارات بكف اليد وعقوبات تأديبية لعدد (1841) موظفاً بمختلف القطاعات الحكومية، بعد إدانتهم في قضايا فساد من بينها الرشوة.

وأوضح التقرير بحسب ما أوردته صحيفة “المدينة” أن القرارات الصادرة تشمل (1569) عقوبة تأديبية، و(272) قراراً بكف اليد.

وتعمل الجهات العليا حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة الرشوة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.

يذكر أن نظام مكافحة الرشوة يعاقب مَن تتم إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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