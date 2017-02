المملكة ومصر يمثلان العرب.. هذه الدول ستكون أعظمَ قوى اقتصادية في العالم بحلول 2050

عُمرك الآن 20 عاماً، ماذا سيكون شكل العالم يا ترى عندما تُصبح في الـ53 مثلاً؟ أي في عام 2050، على الأرجح سيكون العالم قد تغير جذرياً عن الشكل الذي نعرفه حالياً!

بالطبع، سيشمل ذلك تغيُّر المشهد المالي والاقتصادي للعالم، فربما تنهار بعض القوى الاقتصادية العظمى وتأتي في مراتب متأخرة، أو ربما تصعد بعض الاقتصادات الناشئة حالياً لتسيطر على مقاليد الأمور.

هذا، ويدرس تقريرٌ لشركة Price water house Coopers للخدمات المهنية، أيّ الاقتصادات حول العالم ستكون الأكبر والأكثر قوة بعد 33 عاماً.

التقرير الذي نُشِرَ بعنوان “The long view: how will the global economic order change by 2050″، ونقله موقع Business Insider يصنف 32 دولة وفقاً لنتائجها المحلية الإجمالية المتوقعة، باستخدام نظرية “تعادل القوة الشرائية”.

إذ يستخدم خبراء الاقتصاد الكلي هذه النظرية المعروفة بـ”PPP” لتحديد الإنتاجية الاقتصادية، ومستويات المعيشة في البلاد خلال فترة زمنية مُحدَّدة.

وطبقاً للتقرير، ستتراجع العديد من مراكز القوى الاقتصادية الحالية في العالم في التصنيف العالمي، مثل اليابان وألمانيا، بينما يحل محلّها بلدانٌ كالهند وإندونيسيا، والتي تُعَد الآن اقتصاداتٍ ناشئةً.

وللتعرُّف على الدول التي ستتصدر القوى الاقتصادية عام 2050 اطَّلِع على التصنيف أدناه:

32- هولندا: 1.496 تريليون دولار.



31- كولومبيا: 2.074 تريليون دولار.

30- بولندا: 2.103 تريليون دولار.

29- الأرجنتين: 2.365 تريليون دولار.

28- أستراليا: 2.564 تريليون دولار.

27- جنوب إفريقيا: 2.570 تريليون دولار.



26- إسبانيا: 2.732 تريليون دولار.

25- تايلاند: 2.782 تريليون دولار.

24- ماليزيا: 2.815 تريليون دولار.

23- بنغلاديش: 3.064 تريليون دولار.



22- كندا: 3.1 تريليون دولار.

21- إيطاليا: 3.115 تريليون دولار.

20- فيتنام: 3.176 تريليون دولار.

19- الفلبين: 3.334 تريليون دولار.

18- كوريا الجنوبية: 3.539 تريليون دولار.

17- إيران: 3.900 تريليون دولار.

16- باكستان: 4.236 تريليون دولار.

15- مصر: 4.333 تريليون دولار.



14- نيجيريا: 4.348 تريليون دولار.

13- السعودية: 4.694 تريليون دولار.



12- فرنسا: 4.705 تريليون دولار.

11- تركيا: 5.184 تريليون دولار.

10- المملكة المتحدة: 5.369 تريليون دولار.

9- ألمانيا: 6.138 تريليون دولار.

8- اليابان: 6.779 تريليون دولار.



7- المكسيك: 6.863 تريليون دولار.

6- روسيا: 7.131 تريليون دولار.

5- البرازيل: 7.540 تريليون دولار.

4- إندونيسيا: 10.502 تريليون دولار.

3- الولايات المتحدة الأميركية: 34.102 تريليون دولار (للعلم، القوة الشرائية الحالية للولايات المتحدة تساوي 18.562 تريليون دولار).

2- الهند: 44.128 تريليون دولار.

1- الصين: 58.499 تريليون دولار.