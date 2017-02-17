إذا كنت أصلع.. فوالدتك هي السبب!

إذا كنت أصلع شعر الرأس، وبغض النظر إن كان ذلك يطربك أو يغضبك، فوالدتك هي المسؤولة عن ذلك بحسب باحثين في دراسة حديثة.

فقد توصل علماء في جامعة أدنبرة إلى أن الرجال يرثون جينة الصلع من جهة الأم وليس الأب، وذلك في أغلب الحالات.

وفي دراسة موسعة شملت 52 ألف رجل مصابين بالصلع، وبالرجوع إلى تحليل الحمض النووي لأسرهم تم التوصل إلى هذه النتيجة.

وقام العلماء بتحديد ما يقرب من 300 جين، يمكن أن تسهم في حدوث الصلع، ومعظمها يأتي من كروموسوم أكس.

وقالت ساسكيا هاغينارز التي قادت البحث بحسب صحيفة “مترو” البريطانية التي نشرت الخبر: “لقد قمنا بتحديد المئات من الإشارات الوراثية الجديدة”. وأوضحت: “من المثير للاهتمام أن نجد أن العديد من إشارات الوراثة لنمط صلع الذكور، جاءت من الكروموسوم (اكس)، الذي يرثه الرجال من أمهاتهم”.

وقبل هذا البحث الذي نشر في إصدارة “بلوس” لعلم الوراثة، كان العلماء لا يعرفون سوى القليل عن الجينات ذات الارتباط بالصلع.

إلى ذلك، قال مشارك رئيسي في الدراسة الدكتور ريكاردو ماريوني: “رغم كل ذلك، إلا أننا لا نزال بعيدين جدا عن إجراء تنبؤ دقيق لنمط فقدان الشعر عند الأفراد”. وأضاف: “لكن هذه النتائج تأخذنا خطوة إلى الأمام وتوضح الطريق نحو فهم أفضل للأسباب الوراثية لتساقط شعر الرأس”.