مجلس بلدي سراة عبيدة في ضيافة مجلس بلدي محايل

ضمن إطار التواصل بين المجالس البلدية, ومد جسور التعاون, والاستفادة من التجارب والخبرات, قام مجلس بلدي محافظة سراة عبيدة بزيارة لمجلس بلدي محايل عسير, وذلك يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٠٥/ ١٤٣٨هـ . وكان في استقبالهم سعادة رئيس مجلس بلدي محايل الأستاذ : إبراهيم بن موسى الفاهمي, وسعادة رئيس بلدية محايل المهندس علي الشهري, وأعضاء المجلس البلدي , وأمانة المجلس ورئيس قسم الخدمات بالبلدية . وبعد استراحة قصيرة بدأت الجولة الميدانية التي تم الإعداد المسبق لها, حيث بدأت بالمركز الحضاري, واطلع الوفد على جميع مرافق المركز, بعد ذلك استقل الجميع الحافلة وتجولوا في حدائق الحيلة, ثم حديقة الملك سلمان, واطلعوا على أبرز مرافقها, وقد تولى سعادة رئيس مجلس بلدي محايل التعليق والحديث أثناء الزيارة, وبيّن سعادته الاهتمام الذي أولته البلدية بالمواطنين وعوائلهم والزوار من خلال إنشاء هذه الحدائق, وكذلك الاهتمام بالشباب من حيث إنشاء الملاعب الرياضية والترفيهية المتعدد لهم .

بعد ذلك تم الانطلاق إلى وسط المدينة حيث السوق الشعبي, الذي كان يشهد اكتظاظاً بالسيارات رغم أن الوقت كان وقت دوام رسمي , مما يعني القوّة الشرائية التي تتميز بها محايل عسير؛ ثم مر الوفد على مركز الحي الذي بوسط البلد , بعد ذلك زار مقر البلدية, واطلعوا على غرفة المراقبة التي تحوي كمرات لمراقبة مرافق محايل؛ مما نال استحسان الضيوف, وأشادوا بالقفزة النوعية التي امتازت بها محايل عن غيرها من المحافظات؛ حيث كان ذلك أحد أبرز الأسباب التي جعلتهم يقصدونها للزيارة, والاستفادة من تجربتهم التنموية في مختلف الجوانب؛ حيث إنّ اسم محايل أصبح يشكل رقمًا صعبًا في الفترة الأخيرة. وبعد ذلك زار الوفد مطل البلدية , والمركز الحضاري الجديد, الذي مازال تحت الإنشاء, وبعدها رجع الفريق إلى المركز الحضاري لاستكمال برنامج الزيارة, حيث اجتمع أعضاء المجلسين في قاعة الاجتماعات الرئيسية الخاصة بالمجلس البلدي؛ وبدأ الجلسة سعادة رئيس مجلس بلدي محايل مكررا الترحيب بأعضاء مجلس سراة عبيدة , الذين ردوا بالشكر على حفاوة الاستقبال غير المستغرب على أبناء محايل, مشيدين بما شاهدوه أثناء الزيارة الميدانية, ثم استعرض سعادة رئيس مجلس بلدي محايل رؤية ورسالة المجلس, ولجان المجلس المشكلة, حيث تحدث كل رئيس لجنة عن مهام لجنته, ثم تحدث الأستاذ حسن موسى عن أبرز معوقات عمل أعضاء المجلس البلدي, ثم توالت الأسئلة والمداخلات من الضيوف في لقاء لم تنقصه الشفافية والوضوح , ولم يفت سعادة رئيس مجلس بلدي محايل تقديم الشكر والامتنان للغائب الحاضر سعادة الأستاذ حمد آل درهم رئيس البلدية الأسبق الذي كان أحد أهم العناصر التي أسهمت في تنمية محايل, وجعل منها درة فريدة, وفريق عمله, الذي كان من ضمنهم سعادة رئيس بلدية محايل الحالي المهندس علي الشهري .

وبعد الاجتماع أدى الجميع صلاة الظهر , وبعدها كانت استراحة قصيرة استعدادا لطعام الغداء, الذي شرفه بالحضور سعادة محافظ محايل الأستاذ محمد بن سعود المتحمي الذي رحب بالضيوف أجمل ترحيب, وشكرهم على زيارتهم , ثم تناول الجميع طعام الغداء , بعد ذلك استأذن سعادة رئيس مجلس بلدي سراة عبيدة الأستاذ معيض القحطاني لتقديم هدية تذكارية لسعادة رئيس وأعضاء مجلس بلدي محايل, شكرًا وامتناناً على ما وجدوه خلال هذه الزيارة المباركة, بعدها استأذن الضيوف للمغادرة, بعد أن قدموا دعوة لزيارة محافظة سراة عبيدة استقبلها أعضاء مجلس بلدي محايل بالسرور والترحاب .

صرح بذلك المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحايل عسير د.إبراهيم عسيري .