 جامعة الباحة تنظم دورة استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة الباحة تنظم دورة استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل

جامعة الباحة تنظم دورة استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل
المناطق-عبدالرحمن سفر

تنظم جامعة الباحة ممثلة بإدارة التطوير الإداري الأحد القادم 1438/5/29 هـ، ولمدة ثلاثة أيام دورة تدريبية بعنوان “استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل وأثرها على تحسين الأداء”، وذلك بقاعة التدريب النسائي بشهبة، بحضور 25 موظفة بالجامعة.
وفي سياق متصل أوضحت إدارة التطوير بالجامعة أن الدورة تهدف إلى بيان مفهوم ضغوط العمل، وما يتصل بها من الضغوطات التنظيمية، بالإضافة إلى الآثار لمترتبة على ضغوط العمل، وظاهرة الاحتراق النفسي.

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