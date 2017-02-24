 مدير الهيئة العامة للرياضة في الشرقية يتفقد نادي العلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير الهيئة العامة للرياضة في الشرقية يتفقد نادي العلمين

مدير الهيئة العامة للرياضة في الشرقية يتفقد نادي العلمين
المناطق - سطام الفروان

أكد مدير الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن سعيد السريعي على حل كل ما يخص شباب ورياضي محافظة الخفجي، وتقديم كل ما في وسع الهيئة لخدمة نادي العلمين.
جاء ذلك خلال استقبال إدارة نادي العلمين له في مقر النادي مساء أمس الخميس، في الزيارة التي تأتي في إطار مجموعة من الزيارات التي يقوم بها مدير الهيئة لأندية المنطقة الشرقية بعد توليه مهام إدارة الهيئة.
وبدأت الزيارة بجولة ميدانية على مرفقات النادي مثل الملاعب و الصالات الرياضية والساحات الرياضية.
واستمع السريعي في هذه الجولة لشرح وافٍ من رئيس النادي خالد هلال عن أنشطة النادي المختلفة.
وتوجّه الجميع في نهاية اللقاء إلى غرفة اجتماعات النادي حيث أبدى السريعي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالجولة التي قام بها في مختلف منشآت النادي وعلى الأفكار والرؤى الجديدة التي تنتهجها إدارة النادي.
وتحدث بعدها نائب رئيس النادي سلطان الشعلان عن أنشطة النادي المختلفة ودورها في احتواء الشباب وتنمية قدراته ومدى حاجة أبناء الخفجي إلى تفريغ طاقات الشباب بما ينفعهم.
وفي نهاية اللقاء تم تكريم أولمبي العلمين الذي احرز المركز الثالث بتصفيات المنطقة الشرقية من قبل محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع ومدير مكتب هيئة الرياضة حامد السريعي.

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