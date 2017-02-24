 داعش يهاجم معبر طريبيل مع الأردن ويقتل 15 جندياً عراقياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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داعش يهاجم معبر طريبيل مع الأردن ويقتل 15 جندياً عراقياً

داعش يهاجم معبر طريبيل مع الأردن ويقتل 15 جندياً عراقياً
المناطق - وكالات

قتل 15 عنصراً من قوات حرس الحدود العراقية الجمعة، في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية الأردنية، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية عراقية.

وقال ضابط في حرس الحدود إن “تنظيم داعش هاجم مقر الفوج الثاني لقوات حرس الحدود مستخدماً انتحاريين وسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 15 عسكرياً بينهم ضابطان”.

بدوره، أكد قائد قوات البراق التابعة لقوات الحشد الشعبي المتواجدة من الأنبار واثق الفرطوسي “صد الهجوم بالتعاون مع قوات الحرس”.

وأضاف الفرطوسي أن “الهجوم كان بواسطة انتحاريين وعجلات مفخخة وأسلحة مختلفة، وتم التصدي لهم بشجاعة”، مؤكداً “السيطرة على الأوضاع”.

ويقع منفذ طريبيل في محافظة الأنبار التي استعادت القوات العراقية السيطرة على أغلب مناطقها بينها الرمادي والفلوجة، لكن الإرهابيين ما يزالون يسيطرون على 3 بلدات ومساحات في الصحراء التي تربط العراق وسوريا.

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