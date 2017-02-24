 جامعة الأمير سطام تعلن توافر وظائف شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة الأمير سطام تعلن توافر وظائف شاغرة

المناطق - متابعات

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غد الأحد، استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة، في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمَن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: http://jobs.psau.edu.sa وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرةً إلى أن استقبال الطلبات يستمر حتى الخميس المقبل.

 

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