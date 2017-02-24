العقاري: ما يتم تداوله من صور لأوامر سامية لا يخصنا

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل من صور لأوامر سامية لا تخص الصندوق وإنما تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان .

وقال إنه قد تضمن في الفقرة ” ثانياً كيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقارية من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم ذلك”.

وأوضح العصيمي أن الصندوق ملتزم لجميع من هم على قوائم الانتظار لديه من خلال برامج تمويلية مدعومة تساهم في تقليص مدد الانتظار وتمكنهم من تملك مساكن ملائمة لهم. وفقا للجزيرة