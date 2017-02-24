 الإعلان عن دفعة مستفيدي حملة سكني القادمة منتصف مارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

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الإعلان عن دفعة مستفيدي حملة سكني القادمة منتصف مارس

المناطق - متابعات

أكد المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، أن الوزارة ستعلن عن الدفعة القادمة من المستفيدين ضمن حملة “سكني” في 14 مارس القادم.

وقال الأمير سعود في مقابلة على برنامج “يا هلا” على تلفزيون “روتانا خليجية”، إن الوزارة ملتزمة بتقديم 10 دفعات جديدة للمستفيدين خلال العام الجاري 2017.

وأشار الى أن كل دفعة ستكون أكبر من سابقتها، مشيرا الى أن المناطق التي لم تشملها الدفعة الأولى التي أعلنت مؤخرا ستشملها الدفعات القادمة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت منتصف فبراير الجاري، أسماء بيانات المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، والتي شملت 15653 منتجاً سكنياً.

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