الهلال يرفض طلب عوض خميس بفسخ العقد

كشفت مصادر مطَّلعة وفقا لـ ” المدينة ” عن أنَّ إدارة نادي الهلال رفضت طلب اللاعب عوض خميس فسخ العقد الاحترافي الموقَّع بين الطرفين، والممتد لثلاث سنوات، بدءًا من الموسم المقبل، مرجعةً ذلك إلى كون الأسباب التي أبداها اللاعب الذي وقَّع عقدًا آخر مع الغريم التقليدي النصر «غير مشروعة»، وموضِّحةً بأنَّ الإدارة الزرقاء سترفع الليلة مذكرتي شكوى متكاملتين: الأولى ضد خميس، والأخرى ضد نادي النصر. على جانب آخر، أكَّدت مصادر «المدينة» أنَّ رئيس النادي الأزرق الأمير نواف بن سعد تكفَّل بكامل مبلغ تجديد عقد لاعب وسط الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة عامين، كما سيتكفَّل بتكاليف عقد تجديد محور الارتكاز سلمان الفرج، والذي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما طلبت إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم من ناديي الهلال والنصر واللاعب عوض خميس ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب عقدين مع ناديين مختلفين وذلك عبر خطاب رسمي تم إرساله من الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم للأطراف ذات العلاقة في القضية.